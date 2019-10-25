США возложили ответственность на Россию за обстрел работников «Луганскводы»

Американские дипломаты призывают Россию выполнить обязательства по прекращению огня и отвести собственные и подконтрольные ей силы.

Соединенные Штаты Америки возложили ответственность на Россию за обстрел работников «Луганскводы», что привело к ранению двух гражданских лиц, проводивших ремонтные работы в районе железнодорожной станции «Кондрашевская».

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Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в микроблоге Twitter.

«Российская агрессия несет ответственность за ранения двух украинских работников коммунального предприятия в Луганской области вчера. Такое насилие в отношении гражданских лиц - недопустимо», - говорится в сообщении.

«Мы призываем Россию выполнить обязательства по прекращению огня, отвести свои собственные и подконтрольные ей силы, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины», - подчеркнули американские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, 24 октября в результате обстрела контролируемыми Россией боевиками работников коммунального предприятия «Лугансквода» ранены двое гражданских лиц. Раненые проводили ремонтные работы в районе железнодорожной станции «Кондрашевская».