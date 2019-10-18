Военный эксперт рассказал, когда введут миротворцев ООН на Донбасс

Официальное признание России стороной конфликта – это "спасательный круг" для Украины, уверен Олег Жданов.

Президент Украины Владимир Зеленский должен понять, что ни "нормандский формат", ни минские встречи не спасут Украину. Киев прежде всего должен ответить на два главных вопроса: с кем Украина воюет и кто вторая сторона конфликта. В этом случае появится возможность для введения миротворческой миссии. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Он напомнил, что, в соответствии с Уставом ООН, предоставление "голубых касок" возможно лишь при наличии факта войны.

Читайте такжеБоевики увеличили количество обстрелов на Донбассе

"Если устанавливается факт войны, ООН обязана выполнить свой Устав, приняв все необходимые меры. Четко прописано, какие санкции вводятся против страны-агрессора для того, чтобы решить вопрос, в каком порядке предоставляется контингент для обеспечения мира. Ведь войска ООН могут проводить шесть видов операций: принуждение к миру, разделение противоборствующих сторон, поддержание мира и т.д.", - рассказал Жданов Главреду.

Кроме того, подключится Красный крест со своей гуманитарной операцией по поддержанию населения, находящегося на оккупированных территориях. Еще один "бонус" - по Уставу ООН, страна, признанная агрессором, отстраняется от голосования по вопросам разрешения данного конфликта.

"Для нас официальное признание России стороной конфликта – это "спасательный круг". Тогда мы поставим ООН в такое положение, что она будет вынуждена либо работать, согласно своему Уставу, либо эту организацию нужно распускать. Признав это, мы загоняем ООН в угол. Но в этом и есть суверенность государства – когда государство имеет собственную позицию, собственное мнение и отстаивает его на всех площадках", - резюмировал Олег Жданов.