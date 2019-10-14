Зеленский на Донбассе проверил ситуацию на линии соприкосновения в зоне проведения ООС (фото)

Президент ознакомился с условиями несения службы и проживания украинских военных на передовой.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Донецкую область ознакомился с ситуацией на линии столкновения в зоне проведения операции Объединенных сил.

Как сообщает пресс-служба главы государства, также он ознакомился с условиями несения службы и проживания украинских военных на передовой.

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«По собственной инициативе, без представления Министерства обороны Украины, президент вручил государственные награды и часы пяти бойцам 92-й отдельной механизированной бригады оперативного командования «Схид» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины», - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский почтил память Героя Украины, заместителя командира батальона 72-й отдельной механизированной бригады Андрея Кизила, возложив цветы к памятнику защитникам Авдеевки в Донецкой области с портретом погибшего воина.

Отмечается, что мемориальный памятный знак защитникам Авдеевки был открыт 19 сентября 2017 года в нескольких сотнях метров от позиций противника.