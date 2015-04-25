В Киев прибыли более 150 бойцов 12-го батальона территориальной обороны (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, бойцы прибыли колонной машин. На Бориспольской трассе их встречали родственники, киевляне и представители столичной власти.

Выступая на встрече, командир батальона Николай Билосвит сообщил, что на ротацию вернулись три роты, которые были в разных секторах зоны А, а на сегодня там остается еще “только один взвод”.

По словам комбата, вернулись 152 бойца. Билосвит заметил, что 80% состава батальона - это те, кто были мобилизованы в мае 2014 года, и теперь перед бойцами стоит вопрос - оставаться гражданским лицом или продлить контракт на службу в армии.

В комментарии журналистам он заявил, что возникает проблема с подписанием таких контрактов в связи с тем, что четко не указывается срок, на который контракты подписываются, и обязанности сторон.

Как сказал Билосвит, в контракте указывается, что срок его действия - “до конца особого периода”, но непонятно, о каком времени идет речь.

Читайте такжеЗавтра в Киеве возле метро «Харьковская» можно будет пообщаться с бойцами 12-го батальона теробороныПо словам комбата, есть бойцы, которые хотели подписать такой контракт, но чтобы там было четко указано, что речь идет о годе службы.

Билосвит также рассказал, что сначала батальон находился в Луганской области. “С первых дней в Луганской области батальон проявил себя с лучшей стороны, и 2 августа в Жовтневом районе Луганска был установлен флаг Украины, но после 2 августа мы не продвинулись ни на шаг”, - сказал он. Билосвит дал понять, что это было связано с соответствующими приказами командиров. Он подчеркнул, что очень хотелось бы, чтобы руководство Вооруженных сил “давало задачи более конкретные”.

Он поблагодарил всех киевлян, волонтеров за поддержку армии. Билосвит отметил, что в его батальоне погибло 12 бойцов, а 69 были ранены. По его словам, на самом деле раненых больше, поскольку много бойцов только сейчас понимают, что у них были, в частности легкие контузии, которые сейчас сказываются на состоянии их здоровья.

Билосвит сообщил также, что бойцы приехали с Луганщины, преодолев 800 км, а из Киева отправятся на основную базу, которая расположена в Бердичеве Житомирской области.

Заместитель Киевского городского председателя, секретарь Киевсовета Алексей Резников, поздравляя бойцов, заявил, что мэр Киева Виталий Кличко передает им привет, так как сам не смог быть на встрече, потому что поехал поддержать брата Владимира, у которого сегодня будет бой на ринге. По словам Резникова, этот бой будет посвящен “вам - защитникам Украины”.

Как сказал Резников, основан Киевский союз ветеранов АТО, которая активно сотрудничает с городскими властями. “Помните, что каждый из вас может прийти на Крещатик, 36 или в соответствующие госадминистрации и получить любой совет, помощь, в том числе с трудоустройством, в оформлении соответствующих субсидий”, - сообщил он.

Участники встречи минутой молчания почтили память погибших в зоне АТО.

Читайте такжеВ Киеве встретили украинских военных из ДебальцевоКак сообщал УНИАН, подразделения 12-го батальона на доукомплектование прибывали в Киев 6 декабря 2014 года, после чего снова отправились в зону боевых действий.

Тогда около тысячи киевлян встретили военнослужащих под стенами мэрии. После завершения торжественной части большинство направились маршем на Майдан Незалежности, где зажгли свечи в память о погибших во время АТО военнослужащих.

Справка УНИАН. 19 марта 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о создании оперативных штабов при облгосадминистрациях приграничных областей Украины. 30 марта 2014 года в тогдашний.а. президента Украины Александр Турчинов поручил руководителям ОГА начать создание батальонов территориальной обороны в каждой области Украины.

12-й батальон территориальной обороны «Киев» находится в оперативном подчинении Министерства обороны Украины.