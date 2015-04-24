Компенсаций пострадавшим от обстрела Мариуполя 24 января не хватает даже на окна (видеорепортаж)

В результате террористического обстрела микрорайона Восточный 31 человек погиб, более ста получили ранения, но на самом деле размеры беды неизмеримо больше, пишет местный ресурс 0629.

Многие из тысяч пострадавших не могут вернуться к прежней жизни до сих пор.

"С течением времени Восточный все реже упоминается в лентах новостей. Он перестает быть удачным местом для политического пиара. Чем дальше мы удаляемся от тех событий, тем меньше внимания, меньше реальной помощи. Не становится меньше только проблем у тех, кто в результате теракта потерял кров и большую часть имущества", - пишет издание.

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Те же, у кого возможности восстанавливать свое жилье самостоятельно нет, до сих пор живут на руинах. Финансовую помощь распорошили, в результате никто из них так и не смог полностью решить свои жилищные проблемы. Денег, выделенных фондами, государством и городом либо элементарно не хватает ни на что, либо их и не выделяли вовсе.

Журналисты поговорили с четырьмя жителями Восточного. У каждого из них – своя история и своя неразрешенная проблема.