Лубкивский заявил о неопровержимых доказательствах участия 47 россиян в военизированных формированиях "ДНР" и "ЛНР"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

“Следственные подразделения во время сбора доказательств получили убедительные свидетельства участия 47 граждан РФ, ее военизированных формирований на стороне террористических организаций “ДНР” и “ЛНР” в вооруженном сопротивлении законной власти и убийствах наших граждан”, - сказал он.

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По его словам, также установлены многочисленные факты финансирования РФ бандитских групп и террористов, предоставления им материальной и другой помощи.

Он отметил, что 12 обвинительных актов в отношении преступлений, совершенных россиянами против Украины, направлено в суды, 6 - осужденные, в том числе 2 из них - за шпионаж.

Ранее УНИАН сообщал, что в МВД РФ признали, что часть российских националистов воюет в Украине на стороне боевиков.