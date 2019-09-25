В Днепр срочно эвакуировали тяжело раненого военного с Донбасса

Боец направлен в областную больницу им. Мечникова.

В Днепр эвакуировали тяжело раненого военнослужащего из района проведения операции Объединенных сил.

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Бойца привезли на рассвете в среду, 25 сентября, написала на своей странице Facebook советник главы Днепропетровской областной государственной администрации Татьяна Губа.

Она сообщила, что военный без сознания и находится на искусственной вентиляции легких. Он направлен в областную больницу им. Мечникова.

Как сообщалось, 24 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.