В Днепр срочно эвакуировали тяжело раненого военного с Донбасса
10:56, 25 сентября 2019Война
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Боец направлен в областную больницу им. Мечникова.
Боец в тяжелом состоянии / Иллюстративное фото УНИАН
В Днепр эвакуировали тяжело раненого военнослужащего из района проведения операции Объединенных сил.
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Бойца привезли на рассвете в среду, 25 сентября, написала на своей странице Facebook советник главы Днепропетровской областной государственной администрации Татьяна Губа.
Она сообщила, что военный без сознания и находится на искусственной вентиляции легких. Он направлен в областную больницу им. Мечникова.
Как сообщалось, 24 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.
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