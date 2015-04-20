Все подразделения Нацгвардии и ВСУ придерживаются Минских договоренностей - Аваков

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, об этом Арсен Аваков заявил во время рабочего визита во Львовскую область, где сегодня начались украинско-американские учения с участием Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и десантников США.

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«Хочу ясно заявить, что все подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил, дислоцированные в районе Широкино, придерживаются Минских договоренностей и их выполняют. Провокации минувших дней, в том числе обстрел «Азова» и гибель наших воинов - это прямые действия российских агрессоров на срыв Минских договоренностей», - подчеркнул Аваков.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу полка «Азов», 18 апреля бойцы полка «Азов» с инструктором Георгием Джанелидзе осуществляли работу по разминированию жилого массива поселка Широкино. Во время обстрела смертельное ранение получил Джанелидзе. Из-за плотного огня террористов его тело не смогли забрать с поля боя. «Враг открывал огонь при каждой попытке забрать тело нашего побратима. Под прикрытием пулеметов террористы заминировали его тело», - сообщили в пресс-службе. Только утром при содействии миссии ОБСЕ бойцам «Азова» удалось вывезти тело Джанелидзе с поля боя.