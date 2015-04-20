На Донбассе появятся круглосуточные наблюдательные пункты ОБСЕ - Порошенко

На востоке Украины в ближайшее время будут развернуты круглосуточные наблюдательные пункты Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил президент Украины Петр Порошенко на брифинге во время открытия украинско-американских командно-штабных учений "Фиарлес Гардиан - 2015" в Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области.

Глава государства отметил, что благодаря международным усилиям удалось повысить эффективность миссии ОБСЕ на востоке Украины.

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«В ближайшее время будут введены 24-часовые наблюдательные пункты ОБСЕ на востоке страны. Опыт стабилизации ситуации, приобретенный в Широкино (Донецкая область), будет распространен на Донецк, Донецкий аэропорт и всю линию соприкосновения», - отметил Порошенко.

Он также отметил, что Украина заинтересована в расширении миссии ОБСЕ, увеличении ее возможностей и свободного передвижения на востоке.