Наиболее ожесточенные противостояния зафиксированы возле Мариуполя и Попасной

Об этом сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко. По его словам, минувшие сутки в зоне АТО прошли довольно спокойно. Количество эпизодов нарушения режима тишины со стороны противника значительно снизилось. Фактов использования ствольной артиллерии и бронетехники незаконными вооруженными формированиями против украинских военных не зафиксировано, отметил он.

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«В то же время на Донецком направлении было пять обстрелов наших позиций из 120-мм минометов, однако обошлось без потерь», - заявил Андрей Лысенко.

«Точками наиболее ожесточенного противостояния в зоне АТО за минувшие сутки на Мариупольском направлении оставался поселок Широкино; на Донецком направлении - это пригород Донецка, Авдеевка, Опытное, Пески, Красногоровка; на Луганском направлении - это город Попасная», - добавил пресс-секретарь АТО.