Москаль: в Луганской области за сутки не зафиксировано обстрелов боевиков

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, вчера, 19 апреля, и минувшей ночью вдоль линии разграничения огня сохранялось боевое затишье без боевых столкновений и обстрелов.

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"Ночью в окрестностях Новотошковки появилась разведывательно-диверсионная группа боевиков, которая пыталась подойти к позициям наших военных, однако как только боевики поняли, что обнаружены с помощью тепловизора, повернули обратно", - сказано в сообщении.

Сегодня утром в традиционно «горячих точках» области также сохраняется тишина.