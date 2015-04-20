Москаль: в Луганской области за сутки не зафиксировано обстрелов боевиков
11:17, 20 апреля 2015Война
240
На территории Луганской области за последние сутки и в ночь на 20 апреля, не зафиксировано обстрелов боевиков.
REUTERS
Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, вчера, 19 апреля, и минувшей ночью вдоль линии разграничения огня сохранялось боевое затишье без боевых столкновений и обстрелов.
Читайте такжеБоевики понесли потери во время атаки на военных вблизи Трехизбенки - спикер АТО
"Ночью в окрестностях Новотошковки появилась разведывательно-диверсионная группа боевиков, которая пыталась подойти к позициям наших военных, однако как только боевики поняли, что обнаружены с помощью тепловизора, повернули обратно", - сказано в сообщении.
Сегодня утром в традиционно «горячих точках» области также сохраняется тишина.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter