В Луганск зашла очередная колонна российской военной техники - Снегирев

Об этом он рассказал в эфире "Ночного телеекспресу" на Еспресо.TV.

"Сегодня в Луганск зашли очередные колонны, как живой силы, так и техники россиян. Они размещены в настоящее время в луганском СИЗО", - сообщил он.

"В этой колонне, скорее всего бойцы 15-ой так называемой "Миротворческой бригады", местоположение которой вблизи города Самара", - добавил Дмитрий Снегирев.

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Напомним, что 17 апреля в зоне проведения Антитеррористической операции не прекращались вооруженные провокации со стороны бандформирований. Подробности вечернего возведения - по ссылке.