"В ее составе обнаружили ГРУшников": генерал напомнил об истории выхода России из СЦКК

По мнению генерала, включение в СЦКК России "не добавит позитивных преобразований в контексте реализации Минских договоренностей".

Возвращение России в Совместный центр по контролю и координации сторон (СЦКК) будет вредить не только самому процессу урегулирования ситуации на Донбассе, но и национальным интересам страны.

Такое заявление сделал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан, передает «Обозреватель».

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"Мы прекрасно помним, почему Россия ушла с этой СЦКК – потому что украинская сторона и ОБСЕ уличили в ее составе деятельность спецслужб Российской Федерации, прежде всего, Главного разведывательного управления Генштаба. Эти сотрудники работали в основном на террористические "ЛДНР", сливали им информацию и наносили вред процессу урегулирования ситуации", – подчеркнул генерал.

По его мнению, включение в СЦКК России "не добавит позитивных преобразований в контексте реализации Минских договоренностей на основе безусловного соблюдения национальных интересов Украины".

В контексте инициативы Кучмы Богдан отметил: "В работу Минской группы, я бы все-таки влил свежую кровь. Потому что Леонид Данилович уже устал, и он откровенно говорил об этом раньше. Я бы на его месте не брал на себя этот позор, склоняя Украину к каким капитулянтским деструктивным решениям".

Ранее пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила: "Украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации сторон".