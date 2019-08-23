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Оккупанты присвоят центральной площади Донецка имя убитого главаря «ДНР» Захарченко

12:38, 23 августа 2019
Война
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В "ДНР" пытаются увековечить Александра Захарченко / REUTERS

Главарь «ДНР» Денис Пушилин поручил назвать одну из площадей в оккупированном Донецке именем своего убитого предшественника – Александра Захарченко.

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Об этом со ссылкой на сайт Пушилина сообщают «Новости Донбасса». Речь идет о площади перед зданием Донецкой облгосадминистрации (бульвар Пушкина, 34), где боевики разместили «правительство ДНР».

Отмечается, что формально площадь не имеет названия и адреса. В советские времена она называлась Октябрьской, горожане называют ее так до сих пор.

Ранее в сети высмеяли памятник главарю "ДНР" Захарченко. Появившееся в сети фото памятника вызвало волну негатива даже у сторонников "республики".

Захарченко был ликвидирован в расположенном на бульваре Пушкина в оккупированном Донецке кафе "Сепар" 31 августа 2018 года.  Оккупационные власти решили создать на месте его гибели масштабный мемориальный комплекс.

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Теги: #Донбасс#Захарченко#Донецкая