Оккупанты присвоят центральной площади Донецка имя убитого главаря «ДНР» Захарченко
Главарь «ДНР» Денис Пушилин поручил назвать одну из площадей в оккупированном Донецке именем своего убитого предшественника – Александра Захарченко.
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Об этом со ссылкой на сайт Пушилина сообщают «Новости Донбасса». Речь идет о площади перед зданием Донецкой облгосадминистрации (бульвар Пушкина, 34), где боевики разместили «правительство ДНР».
Отмечается, что формально площадь не имеет названия и адреса. В советские времена она называлась Октябрьской, горожане называют ее так до сих пор.
Ранее в сети высмеяли памятник главарю "ДНР" Захарченко. Появившееся в сети фото памятника вызвало волну негатива даже у сторонников "республики".
Захарченко был ликвидирован в расположенном на бульваре Пушкина в оккупированном Донецке кафе "Сепар" 31 августа 2018 года. Оккупационные власти решили создать на месте его гибели масштабный мемориальный комплекс.