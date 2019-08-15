Сейчас идет разработка проекта ремонта разрушенного моста в Станице Луганской.

На время ремонта разрушенного автомобильного моста в Станице Луганской построят временный обходной мост.

Как говорится в сообщении Луганской облгосадминистрации в Facebook, об этом на пресс-конференции в Северодонецке заявил председатель Луганской ОГА - руководитель областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий.

Он отметил, что сейчас проекта ремонта моста через Северский Донец еще нет, но его разработка продолжается.

Комарницкий сообщил, что для удобства граждан на время ремонта планируют построить временный обходной мост.

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По его словам, сейчас на КПВВ «Станица Луганская» функционирует социальный автобус, который перевозит людей на отрезке длиной 800 метров, расширены площадки для пребывания людей и разворота транспортного средства.

Кроме того, председатель Луганской ОГА отметил, что уже завтра людей на этом участке начнет развозить и электромобиль на восемь мест, предоставленный ООН.

Как сообщал УНИАН, разведение сил со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков российско-оккупационных войск в районе Станицы Луганской началось 26 июня и завершилось 30 июня. Разведение сил фиксировали представители Мониторинговой миссии ОБСЕ.

8 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление разрушенного моста в Станице Луганской, если в течение недели со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж бетонных укреплений.

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16 июля заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что во время встречи советников лидеров «нормандской четверки» представитель РФ Владислав Сурков обязался «повлиять» на боевиков по демонтажу фортификационных укреплений для восстановления моста в Станице Луганской.

18 июля представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный сообщил, что участники группы приняли решение о ликвидации фортификационных сооружений в районе моста в Станице Луганской и его восстановления.

23 июля была создана рабочая группа по восстановлению моста, в ее состав вошли представители Мининфраструктуры, "Укравтодора", Минобороны, МинВОТ, Минрегионразвития, Госпогранслужбы, Луганской ВГА, проектных и экспертных организаций.

29 июля правительственная рабочая группа согласовала параметры плана-графика работ по восстановлению моста.

31 июля в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились с 1 августа начать разминирование территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской.

1 августа украинские саперы начали разминирование территорий, прилегающих к разрушенному мосту в Станице Луганской.