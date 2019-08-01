Боевики не пускают украинских саперов на другую сторону разрушенного моста в Станице Луганской (видео)

В Станично-Луганской РГА добавили, что вопрос доступа саперов ГСЧС Украины на другую сторону будет поднят представителем Украины в Трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмы.

Боевики группировки «ЛНР» не пускают саперов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины на другую сторону разрушенного моста в Станице Луганской для разминирования прилегающей территории.

Об этом «Новостям Донбасса» сообщили в пресс-службе Станично-Луганской районной государственной администрации.

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Сегодня Станично-Луганская РГА опубликовала видео, на котором наблюдатель ОБСЕ передал представителю украинской стороны СЦКК, что члены незаконных вооруженных формирований не позволят проводить работы на той стороне моста.

В пресс-службе райгосадминистрации подчеркнули, что провести разминирование на другой стороне моста должны именно украинские саперы.

«Если даже со стороны боевиков так называемые саперы проведут работы, то кто будет нести ответственность, если что-то случится?» — пояснили в РГА. Там отметили, что работы по реконструкции моста будут проводить украинские строители и за их безопасность должны отвечать украинские саперы.

В Станично-Луганской РГА добавили, что вопрос доступа саперов ГСЧС Украины на другую сторону будет поднят представителем Украины в Трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмы. Также сегодня на КПВВ «Станица Луганская» приезжал губернатор Луганской области Виталий Комарницкий. Он также намерен поднять вопрос доступа саперов на своем уровне, рассказали в пресс-службе райгосадминистрации.

Сегодня утром саперы ГСЧС Украины приступили к разминированию территории, прилегающей к мосту в районе пункта пропуска «Станица Луганская».

Договоренность о восстановлении моста в Станице Луганской, расположенном на линии соприкосновения, была достигнута во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. В частности, сторонам удалось согласовать дорожную карту восстановления моста, и уже с 1 августа было решено начать в этом районе разминирование как предварительный этап ремонтных работ.