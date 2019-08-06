Главаря "ДНР" Пушилина планируют ликвидировать - блогер

Уже к осени Пушилина заменят на другого главаря, который сможет "поправить экономическую ситуацию в "ДНР", пишет блогер.

В ближайшее время на оккупированные территории Донецкой области прибудет комиссия из РФ, чтобы провести аудит средств, потраченных главарями "ДНР", в частности, Денисом Пушилиным.

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Об этом в своем блоге для "Обозревателя" пишет блогер под ником "Фашик Донецкий" со ссылкой на инсайдерскую информацию военной разведки.

По его информации, за воровство выделенных из бюджета РФ средств российские кураторы примут решение ликвидировать главаря "ДНР" Пушилина, свалив вину за это на украинских военных.

"Пушилина с вероятностью 99% убьет "диверсионная группа" хунты, ибо комиссия из РФ выдаст "черную метку" ммм-щику из Макеевки", - пишет он.

Ранее в группе "Информационное сопротивление" сообщали, что на оккупированном Донбассе планируется ликвидация представителей высшего "руководства "республик".