Ни одного мирного жителя не убили на Донбассе во время "хлебного перемирия", с начала года - 98 жертв

С начала хлебного перемирия не было зафиксировано ни одной жертвы.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что с начала текущего года зафиксировали почти 100 жертв среди гражданского населения на Донбассе.

Об этом говорится в двухнедельном отчете миссии, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

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"СММ подтвердила информацию о 4 погибших и 13 раненых гражданских лицах. Таким образом, общее число жертв среди гражданского населения с 1 января 2019 года составляет 98 человек: 14 погибших и 84 раненых", - говорится в отчете.

В то же время, с момента вступления в силу заявления о подтверждении приверженности прекращению огня (21 июля) не было зафиксировано ни одной жертвы среди гражданского населения.