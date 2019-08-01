Украинские саперы готовятся к разминированию территорий возле моста в Станице Луганской

В Объединенных силах заявили о создании необходимой ситуации безопасности для начала разминирования в районе моста в Станице Луганской.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Объединенных сил. «Относительно разминирования у нас еще нет четких дат, но могу отметить, что Объединенные силы создают необходимую ситуацию безопасности для таких действий. Объединенные силы обеспечивают в целом безопасность», - заявили в пресс-службе.

При этом, в Объединенных силах также отметили, что ждут готовности представителей незаконных вооруженных формирований ОРЛО для начала зеркального демонтажа фортификационных укреплений в этом районе, что позволило бы начать восстановление разрушенного моста в Станице Луганской.

Как сообщал УНИАН, разведение сил со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков российско-оккупационных войск в районе Станицы Луганской началось 26 июня и завершилось 30 июня. Разведение сил фиксировали представители Мониторинговой миссии ОБСЕ.

8 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление разрушенного моста в Станице Луганской, если в течение недели со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж бетонных укреплений.

16 июля заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что во время встречи советников лидеров «нормандской четверки» представитель РФ Владислав Сурков обязался «повлиять» на боевиков что касается демонтажа фортификационных укреплений для восстановления моста в Станице Луганской.

18 июля представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный сообщил, что участники группы приняли решение по ликвидации фортификационных сооружений в районе моста в Станице Луганской и его восстановлению.

23 июля был создана рабочая группа по восстановлению моста, в ее состав вошли представители Мининфраструктуры, «Укравтодора», Минобороны, МинВОТ, Минрегионразвития, Госпогранслужбы, Луганской ВГА, проектных и экспертных организаций.

29 июля правительственная рабочая группа согласовала параметры плана-графика работ по восстановлению моста.

31 июля в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились с 1 августа начать разминирование территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской.