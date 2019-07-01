Ситуацию с обстрелом боевиками санитарного авто рассмотрит ТКГ по Донбассу – Данилюк

Секретарь СНБО подчеркнул, что подобные проявления агрессии угрожают свести на нет все усилия по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе рассмотрит ситуацию с обстрелом санитарного автомобиля возле населенного пункта Водяное.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

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«Сегодня утром санитарный автомобиль украинских сил попал под смертельный огонь ПТРК боевиков вблизи поселка Водяное. Один военный погиб на месте, а недавно стало известно, что в госпитале от тяжелых ранений скончался медик», - напомнил он.

Данилюк выразил соболезнования семьям и друзьям погибших. «Стрелять в медиков, когда они занимаются эвакуацией раненых, - все равно что нападать со спины на человека. Это недопустимо как с этической точки зрения, так и с оглядкой на нормы международного права. Подобные проявления агрессии угрожают свести на нет все усилия по мирному урегулированию конфликта на Донбассе», - добавил он.

«Ситуация обязательно будет рассмотрена в рамках заседания Трехсторонней контактной группы», - отметил Данилюк.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 июля, в районе населенного пункта Водяное оккупантами был обстрелян санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. В результате обстрела санитарного автомобиля погибли водитель старший матрос Сергей Майборода, впоследствии от полученных ранений скончалась медик Ирина Шевченко.