В центре Донецка вывесили украинский флаг и прозвучал национальный гимн (фото, видео)
13:00, 28 июня 2019Война
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Флаг вывесили на здании бывшей гостиницы "Украина".
Флаг Украины в Донецке / фото соцсети
В пятницу, 28 июня, в День Конституции, в центре оккупированного Донецка неизвестные патриоты устроили проукраинскую "акцию".
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Так, на здании бывшей гостиницы "Украина" в центре оккупированного города вывесили государственный флаг Украины.
Также появилось видео, где рядом с вывешенным флагом звучит национальный гимн Украины. Подтверждает актуальность записи и свежая "республиканская" газета.
Напомним, местные жители в социальных сетях сообщают, что прошлой ночью в центре оккупированного Донецка прогремел мощный взрыв, повлекший за собой сильный пожар.
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