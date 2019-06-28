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В центре Донецка вывесили украинский флаг и прозвучал национальный гимн (фото, видео)

13:00, 28 июня 2019
Война
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Флаг Украины в Донецке / фото соцсети

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Так, на здании бывшей гостиницы "Украина" в центре оккупированного города вывесили государственный флаг Украины.

Также появилось видео, где рядом с вывешенным флагом звучит национальный гимн Украины. Подтверждает актуальность записи и свежая "республиканская" газета.

Напомним, местные жители в социальных сетях сообщают, что прошлой ночью в центре оккупированного Донецка прогремел мощный взрыв, повлекший за собой сильный пожар.

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Теги: #Донецк#флаг Украины#гимн Украины