В оккупированном Донецке прогремел взрыв (видео)

Подробностей взрыва в оккупированном городе пока нет.

Местные жители в социальных сетях сообщают, что прошлой ночью в центре оккупированного Донецка прогремел мощный взрыв, повлекший за собой сильный пожар.

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На данный момент причина взрыва неизвестна, возможно, имел место взрыв бытового газа в квартире по адресу проспект Ленинский, 37 а. О происшествии на своей странице в Twitter сообщает и блогер Necro Mancer.

Отмечается, что вероятность связи инцидента с интенсивными боями, шедшими под Донецком ночью, крайне низкая.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв в Донецке, прогремевший утром 19 июня, уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ), ранее стрелявшую по украинским территориям.