На Донбассе ранили украинского военного
19:36, 21 июня 2019Война
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В районе ООС зафиксировано 9 обстрелов.
REUTERS
С начала суток вооруженные формирования России на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины.
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Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС на официальной странице в Facebook. "Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.
"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевую травму", - заявили в ООС.
Отмечается, что на обстрелы подразделения ВСУ дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.
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