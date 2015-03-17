"Укроборонпром" может начать выпуск артиллерийских орудий

Об этом на пресс-конференции заявил заместитель гендиректора по производству госконцерна "Укроборонпром" Юрий Пащенко.

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"Мы сегодня не производим артиллерийские орудия и не производили за все время независимости Украины. Этот вопрос прорабатывается. И думаю, что положительное решение будет вскоре. Украина сможет производить свою ствольную артиллерию, разве что если не принимать во внимание калибр 30 мм. Данным орудием мы серийно оснастили наши бронетранспортеры", - сказал он.

Также Юрий Пащенко отметил, что Украина производит управляемые боеприпасы, которые являются конкурентоспособными и отвечают современным стандартам, а производство неуправляемых боеприпасов сегодня не осуществляется.

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года гендиректор ГК "Укроборонпром" Роман Романов заявлял, что в течение двух лет концерн планирует построить современный завод по производству снарядов и патронов.