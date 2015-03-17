За сутки в зоне АТО погибли 3 военных, еще 5 ранены

За минувшие сутки в зоне АТО погибли трое военнослужащих, пятеро получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки мы потеряли трех украинских военных, еще пятеро получили ранения", - сказал Лысенко.

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Он добавил, что военнослужащие погибли как от обстрелов, так и в результате подрыва автомобиля на фугасе.

Как сообщал УНИАН, 16 марта вблизи поселка Нижнее Лозовое Артемовского района Донецкой области на фугасе подорвался автомобиль ВСУ.