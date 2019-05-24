Под Луганском в казарме сгорело более десятка боевиков

По информации волонтера, всего сгорело 12 боевиков.

В оккупированном Стаханове (Луганская область) во время пожара в казарме погибли 12 боевиков. Ранее сообщалось, что бойцы 24-й бригады им. Короля Данила уничтожили вражескую БМП.

Как сообщает волонтер Юрий Мысягин, казарма сгорела несколько дней назад после «камнепада с неба».

Читайте такжеС 1 июня КПВВ на Донбассе перейдут на летний режим работы

«Сгорело 12 человек. Сколько подгорело - пока точной информации нет, но погорельцев ой как немало. 23 мая на Максимовском городском кладбище хоронили восьмерых, которым места выделил лично мэр Стаханова», - говорится в сообщении Мысягина.

По его информации, все погорельцы - из 1-го батальона 6 полка боевиков.

«Того самого 6-го полка, который на той недели, во время своей ротации так хорошо отгреб от неизвестной „Третьей силы“, что потерял 21 единицу своей гусеничной и колёсной техники», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, боевики нарушили режим тишины 11 раз, один военный ранен.