Украинских бойцов под Амвросиевкой обстреливают из "Градов" с территории РФ

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил журналист Роман Бочкала, который находится в зоне АТО.

"Трагедия, о которой власти предпочли промолчать. Сегодня утром (15 июля), под Амвросиевкой, из установок "Град" был обстрелян 3 батальон 72-й бригады. В результате, 4 "двухсотых", и более десяти раненных", - написал он.

"Пострадали ребята из 7, 8, 9 роты. Трое парней погибли сразу, четвертый истек кровью - взрывом ему оторвало ноги", - добавил он.

"Обстреливают ребят уже четвертый день. Бойцы просят командиров запросить авиацию. Ответ - дорого. Просят перенести лагерь в непристрелянное место. Ответ - нельзя. Ситуация патовая. Вечная память погибшим..." – написал Бочкала.

В свою очередь, сотник Майдана Владимир Парасюк в среду ночью в Фейсбуке написал, что в Амвросиевке обстрел украинских военных из "Града" продолжается.

"В данный момент нахожусь на самой границе между Украиной и Россией. Воочию вижу, как с территории России "Грады" обстреливают Амвросиевку. Примерно 7 км. на юг от КП Успенский, а также с северной стороны, примерно 20 км", - написал он.

"В ночном небе это видно за несколько километров. Пусть там что говорит Путин или его марионетки, лично мне больше доказательств не надо: стреляют с территории России. То же самое говорят наши пограничники.

Нашим военным возле Амвросиевки срочно нужна подмога, иначе их здесь просто сметут с лица земли!", - добавил Парасюк