За время агрессии РФ на Донбассе погибли 2973 украинских воины – Порошенко
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что за время агрессии Российской Федерации на Донбассе погибли 2973 украинских воина из всех силовых ведомств.
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Об этом он сообщил во время выступления по случаю дня пехоты в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, которое транслировалось в эфире украинских телеканалов.
«Всего за время российской агрессии на Донбассе мы потеряли 2973 украинских воинов из всех силовых ведомств», - заявил он.
Глава государства отметил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины героически и стойко выполняют боевые задачи, удерживая определенные рубежи.
Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко и председатель Службы безопасности Василий Грицак поехали в район проведения операции Объединенных сил.