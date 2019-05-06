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За время агрессии РФ на Донбассе погибли 2973 украинских воины – Порошенко

15:04, 06 мая 2019
Война
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2973 - количество погибших из всех силовых ведомств / фото pixabay.com

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что за время агрессии Российской Федерации на Донбассе погибли 2973 украинских воина из всех силовых ведомств.

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Об этом он сообщил во время выступления по случаю дня пехоты в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, которое транслировалось в эфире украинских телеканалов.

«Всего за время российской агрессии на Донбассе мы потеряли 2973 украинских воинов из всех силовых ведомств», - заявил он.

Глава государства отметил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины героически и стойко выполняют боевые задачи, удерживая определенные рубежи.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко и председатель Службы безопасности Василий Грицак поехали в район проведения операции Объединенных сил.

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Теги: #Порошенко#война на Донбассе#ООС