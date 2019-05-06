​Главаря "ДНР" срочно вызвали в Москву - СМИ

Содержание консультаций с главарем "ДНР" в Москве остается пока неизвестным.

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин срочно отправился в российскую столицу.

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Об этом сообщает сепаратистский Telegram-канал WarGonzo. "Денис Пушилин в настоящее время находится в Москве. Если бы Бабич находился в "ЛДНР" - вряд ли действующий руководитель одной из донбасских республик позволил бы себе уехать "за ленточку". Вероятнее всего - Пушилин приглашён на консультации, связанные с последними внутрикремлевскими событиями. Однако содержание этих консультаций пока что остаётся неизвестным", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Пушилина вызвали на ковер из-за грядущих "серьёзных перемен в связи с перспективой назначения Бабича куратором на это направление".

Ранее ряд СМИ сообщал, что вместо нынешнего куратора "ЛДНР" Владислава Суркова за это направление в Кремле теперь будет отвечать бывший посол России в Беларуси Михаил Бабич.