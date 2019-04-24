На передовой презентовали систему автоматизированного ведения боя (видео)

Пока что система экспериментальная и есть лишь в некоторых подразделениях.

Экспериментальную систему автоматизированного ведения боя презентовали журналистам просто на передовой.

Это продвинутый уровень, когда перемещение врага контролируют камеры, когда все вражеские позиции нанесены на карту и когда доступ к контролю за боем имеют все: от взводного офицера и до командующего Объединенных сил, говорится в сюжете ТСН.

Каждое достояние боевиков теперь будет появляться на электронных картах. В случае огневого контакта, средства и силы противника становятся понятными – от сержанта на позиции до генерала в штабе. Офицеры убеждают, что это быстро, надежно и, самое главное, понятно.

"Открывается полностью местонахождение, а также паспорт данного объекта - сколько там чего, в каком количестве", - комментирует новейшую систему командующий ООС Сергей Наев.

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Этот электронный эксперимент проводят в одном из батальонов 93-й бригады. Комбат - сам бывший предприниматель – в мирной жизни так легко наладил электронную систему снабжения. И предложил сделать такую же для солдат.

Солдат имеет свой кабинет, доступ к нему через флешку со специальным ключом. Система сразу показывает - есть ли в наличии необходимая фуражка или балаклава и автоматически формирует заявку.

Доступ к системе ведения боя и к системе материального обеспечения должен быть везде - в том числе на передовой, в окопах.

Из технических средств ротный по кличке "Фартовый" особенно ценит камеры. "Дает возможность приблизить на расстояние, которое не дают нам оптические приборы", - объясняет "Фартовый".

Ни одна интеллектуальная система не заменит солдата в окопах, однако так солдату безопаснее, а командиру спокойнее.

Ранее УНИАН сообщал, что международные наблюдатели зафиксировали в течение последних двух месяцев использование оккупантами на Донбассе ряда новейших систем вооружения.