На передовой презентовали систему автоматизированного ведения боя (видео)
Экспериментальную систему автоматизированного ведения боя презентовали журналистам просто на передовой.
Это продвинутый уровень, когда перемещение врага контролируют камеры, когда все вражеские позиции нанесены на карту и когда доступ к контролю за боем имеют все: от взводного офицера и до командующего Объединенных сил, говорится в сюжете ТСН.
Каждое достояние боевиков теперь будет появляться на электронных картах. В случае огневого контакта, средства и силы противника становятся понятными – от сержанта на позиции до генерала в штабе. Офицеры убеждают, что это быстро, надежно и, самое главное, понятно.
"Открывается полностью местонахождение, а также паспорт данного объекта - сколько там чего, в каком количестве", - комментирует новейшую систему командующий ООС Сергей Наев.
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Этот электронный эксперимент проводят в одном из батальонов 93-й бригады. Комбат - сам бывший предприниматель – в мирной жизни так легко наладил электронную систему снабжения. И предложил сделать такую же для солдат.
Солдат имеет свой кабинет, доступ к нему через флешку со специальным ключом. Система сразу показывает - есть ли в наличии необходимая фуражка или балаклава и автоматически формирует заявку.
Доступ к системе ведения боя и к системе материального обеспечения должен быть везде - в том числе на передовой, в окопах.
Из технических средств ротный по кличке "Фартовый" особенно ценит камеры. "Дает возможность приблизить на расстояние, которое не дают нам оптические приборы", - объясняет "Фартовый".
Ни одна интеллектуальная система не заменит солдата в окопах, однако так солдату безопаснее, а командиру спокойнее.
Ранее УНИАН сообщал, что международные наблюдатели зафиксировали в течение последних двух месяцев использование оккупантами на Донбассе ряда новейших систем вооружения.