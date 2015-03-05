В Авдеевке и Дебальцево частично возобновлено электроснабжение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила руководитель пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Наталия Быстрая.

Читайте такжеВ Авдеевке обстрел вызвал большой пожар

"Аварийно-ремонтные бригады завершили работы на ответвлениях линий электропередач, что дало возможность возобновить питание подстанции "Авдеевка". Таким образом, по состоянию на сегодняшний день частично возобновлено электроснабжение в Авдеевке. А 3 марта после восстановительных мероприятий была включена в работу воздушная ЛЭП "Дебальцево-Восточная" и запитана подстанция "Дебальцево". Это позволило частично возобновить электроснабжение в Дебальцево", - отметила Быстрая.

В то же время она добавила, что остаются обесточенными ЛЭП "Мироновская ТЭС - Дебальцево", "Углегорская ТЭС - Мироновская ТЭС №2" и не работает Мироновская ТЭС, которые также питают Дебальцево.