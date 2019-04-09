Россия снова испытывает на Донбассе разработки своего оборонпрома – штаб ООС (фото)

Анализ найденных на месте обстрела обломков снарядов засвидетельствовал применение оккупантами управляемых 152-мм артиллерийских боеприпасов типа "Краснополь".

На Донбассе оккупационные войска продолжают применять образцы новейшего вооружения, которое производится в России.

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Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС). В частности отмечается, что 5 апреля противник совершил обстрел украинских позиций из артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм. Анализ найденных на месте обстрела обломков снарядов засвидетельствовал применение оккупантами управляемых 152-мм артиллерийских боеприпасов типа "Краснополь".

Снаряды этого типа находятся на вооружении артиллерийских подразделений Вооруженных сил России, а серийное производство осуществляется концерном "Калашников", уточнили в штабе ООС.

"Оккупанты, сознательно нарушая условия Минских договоренностей, вновь продемонстрировали свои преступные намерения относительно использования нашей территории в качестве военного полигона для испытания и демонстрации разработок российского военно-промышленного комплекса", – говорится в сообщении ООС.