В Луганской области боевики обстреляли поселок Золотое-4
12:05, 07 апреля 2019Война
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В результате обстрела повреждена крыша одного дома, а также автомобиль.
В результате обстрела повреждена крыша одного дома \ facebook.com/ato.news
В Луганской области боевики обстреляли частный сектор поселка Золотое-4 Попаснянского района.
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Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Луганской области. По данным полиции, 6 апреля со стороны поселка Золотое-5 (территория временно подконтрольная боевикам «ЛНР») оккупанты из противотанкового гранатомета обстреляли частный сектор поселка Золотое-4.
В результате обстрела повреждена крыша одного частного дома, а также автомобиль.
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 Уголовного кодекса ("террористический акт").
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