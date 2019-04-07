В Луганской области боевики обстреляли поселок Золотое-4

В результате обстрела повреждена крыша одного дома, а также автомобиль.

В Луганской области боевики обстреляли частный сектор поселка Золотое-4 Попаснянского района.

Читайте такжеВойна на Донбассе: враг бил из запрещенного вооружения, двое военных погибли

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Луганской области. По данным полиции, 6 апреля со стороны поселка Золотое-5 (территория временно подконтрольная боевикам «ЛНР») оккупанты из противотанкового гранатомета обстреляли частный сектор поселка Золотое-4.

В результате обстрела повреждена крыша одного частного дома, а также автомобиль.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 Уголовного кодекса ("террористический акт").