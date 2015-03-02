СБУ задержала агента спецслужб РФ, заехавшего в Украину в "гумконвое"

Об этом сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский на своей странице в Facebook.

"По словам задержанного, он 18 января переехал в г. Миллерово и через ПП "Изварино" 19 января с.г. прибыл в Луганск на автомобиле с гуманитарной помощью. То есть прикрытием служила гуманитарная миссия", - написал Лубкивский.

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Он отметил, что задержанный является гражданином РФ, 1990 г.р., уроженец Нижегородской области, который в 2005-2008 годах учился в Нижегородской кадетской школе-интернате; в 2008-2013 годах - в Новосибирском высшем военном командном училище по специальности "Применение подразделений специальной разведки"; с января по август 2014 года проходил специальную подготовку в спортивном центре "Тереком" (Кабардино-Балкария).

"Сейчас он дает показания... Одно из них интересно тем, что задержанный встретил в Луганске двух одноклассников - выпускников Новосибирского высшего военного командного училища, которые учились на факультете разведки. Он также сообщил, что еще один его однокурсник сейчас участвует в боевых действиях против Украины", - написал Лубкивский, добавив, что показания задержанного документируются СБУ как доказательства участия российских военных в боевых действиях против Украины на востоке нашего государства.