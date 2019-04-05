В ОБСЕ рассказали, сколько людей погибли при пересечении линии соприкосновения с декабря 2018 года

Глава миссии призвал не медлить с необходимыми гуманитарными мерами

Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Ертурул Апакан заявил, что с начала зимы во время пересечения линии соприкосновения на Донбассе по естественным причинам умерло 16 человек, преимущественно пожилого возраста.

Об этом сообщает сайт ОБСЕ.

Он подчеркнул, что гражданское население по-прежнему вынуждено платить слишком высокую цену.

Читайте такжеХарьковские врачи оказали помощь 25 тысячам бойцов из зоны боевых действий

"За этот год инциденты, связанные с минами и боеприпасами, а также нарушение режима прекращения огня, количество которых постоянно колеблется, уже унесли жизни 20 гражданских лиц. Кроме того, он обратил внимание на то, что с начала зимы во время пересечения линии соприкосновения по естественным причинам умерло 16 человек, преимущественно пожилого возраста", - говорится в сообщении.

Он заявил, что ситуация на востоке Украины остается нестабильной.

Апакан призвал к полному соблюдению режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения.

Глава Миссии сказал, что для ОБСЕ люди и в дальнейшем будут оставаться в центре внимания, особенно наиболее уязвимые слои населения.

Напомним, ранее сообщалось, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали на оккупированной территории Донбасса российские новейшие системы вооружения.