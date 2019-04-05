цей матеріал доступний українською

В ОБСЕ рассказали, сколько людей погибли при пересечении линии соприкосновения с декабря 2018 года

08:20, 05 апреля 2019
Война
261 0
Иллюстрация / REUTERS

Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Ертурул Апакан заявил, что с начала зимы во время пересечения линии соприкосновения на Донбассе по естественным причинам умерло 16 человек, преимущественно пожилого возраста.

Об этом сообщает сайт ОБСЕ.

Он подчеркнул, что гражданское население по-прежнему вынуждено платить слишком высокую цену.

Читайте такжеХарьковские врачи оказали помощь 25 тысячам бойцов из зоны боевых действий

"За этот год инциденты, связанные с минами и  боеприпасами, а также нарушение режима прекращения огня, количество которых постоянно колеблется, уже унесли жизни 20 гражданских лиц. Кроме того, он обратил внимание на то, что с начала зимы во время пересечения линии соприкосновения по естественным причинам умерло 16 человек, преимущественно пожилого возраста", - говорится в сообщении.

Он заявил, что ситуация на востоке Украины остается нестабильной.

Апакан призвал к полному соблюдению режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения.

Глава Миссии сказал, что для ОБСЕ люди и в дальнейшем будут оставаться в центре внимания, особенно наиболее уязвимые слои населения.

Напомним, ранее сообщалось, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали на оккупированной территории Донбасса российские новейшие системы вооружения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ОБСЕ#жертвы среди гражданских#гражданское население Донбассапогода в Луганске