Боевики "ЛНР" заявили о полном отводе тяжелого оружия

16:10, 02 марта 2015
Война
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Боевики "ЛНР" заявляют о том, что полностью завершили отвод тяжелых вооружений за линию разграничения.

REUTERS

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на сообщение  "ЛНР".

"По состоянию на 1 марта "Народная милиция" "ЛНР" полностью завершила отвод тяжелого вооружения в соответствии с Минскими соглашениями. Отвод проводился под контролем и в присутствии представителей миссии ОБСЕ за линию разграничения", - заявили в ЛНР.

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При этом, согласно сообщению, боевики заявили,  что "даже с учетом отвода тяжелого вооружения, боеспособность "Народной милиции" остается на высоком уровне".

Как сообщал УНИАН, ранее боевики "ДНР" заявили о завершении отвода тяжелых вооружений за линию разграничения.

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