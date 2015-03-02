Боевики "ЛНР" заявили о полном отводе тяжелого оружия

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на сообщение "ЛНР".

"По состоянию на 1 марта "Народная милиция" "ЛНР" полностью завершила отвод тяжелого вооружения в соответствии с Минскими соглашениями. Отвод проводился под контролем и в присутствии представителей миссии ОБСЕ за линию разграничения", - заявили в ЛНР.

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При этом, согласно сообщению, боевики заявили, что "даже с учетом отвода тяжелого вооружения, боеспособность "Народной милиции" остается на высоком уровне".

Как сообщал УНИАН, ранее боевики "ДНР" заявили о завершении отвода тяжелых вооружений за линию разграничения.