Боевики вчера трижды обстреляли позиции сил АТО под Мариуполем - штаб обороны города
12:39, 02 марта 2015Война
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Боевики за вчерашний день трижды обстреляли позиции сил АТО в районе н.п. Широкине под Мариуполем.
Боевики обстреляли позиции сил АТО в районе н.п. Широкине / Google Maps
Об этом сообщает штаб обороны Мариуполя в Facebook.
«За вчерашний день боевиками было совершено три обстрелы позиций сил АТО, расположенных в н.п. Широкино. Все они были совершены во второй половине дня и проводились из минометов, гранатометов и стрелкового вооружения. Пострадавших в результате атаки нет», - сказано в сообщении.
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Также сообщается, что за вчерашний день был зафиксирован полет одного вражеского БПЛА.
Ночь и утро в Мариуполе и окрестностях прошли спокойно.
Напомним, 24 февраля УНИАН сообщал, что боевики атаковали позиции сил АТО вблизи поселка Широкино.
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