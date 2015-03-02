Боевики вчера трижды обстреляли позиции сил АТО под Мариуполем - штаб обороны города

Об этом сообщает штаб обороны Мариуполя в Facebook.

«За вчерашний день боевиками было совершено три обстрелы позиций сил АТО, расположенных в н.п. Широкино. Все они были совершены во второй половине дня и проводились из минометов, гранатометов и стрелкового вооружения. Пострадавших в результате атаки нет», - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ районе Широкино силы АТО уничтожили 20 боевиков и склад боеприпасов

Также сообщается, что за вчерашний день был зафиксирован полет одного вражеского БПЛА.

Ночь и утро в Мариуполе и окрестностях прошли спокойно.

Напомним, 24 февраля УНИАН сообщал, что боевики атаковали позиции сил АТО вблизи поселка Широкино.