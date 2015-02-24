На Луганщине боевики за сутки обстреляли 4 населенных пункта

Как сообщает пресс-служба председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, вчера вечером и утром вторника боевики продолжили обстрелы Попасной из артиллерии и минометов. Последний раз город обстреливали сегодня в 5.30, вчера - в 18.00, 20.00 и 22.00. Огонь велся со стороны Первомайска и Калинова, оккупированных так называемыми казаками "Всевеликого войска донского". На ул. Южная снаряд попал в частный дом, который загорелся. Никто из мирных жителей не пострадал.

Читайте такжеСегодня утром боевики дважды обстреляли Попасную - МоскальНесмотря на обстрелы, в городе продолжаются восстановительные работы. Заработали мобильные операторы «Лайф» и «Киевстар», восстановлено регулярное автобусное сообщение с Северодонецком и Артемовском. Электроэнергия и газ есть почти во всем райцентре, однако микрорайон ОРЗ все еще остается без воды. Не прекращалась огневая агрессия и в ряде других населенных пунктов на контролируемой Украиной территории области.

Троицкое (Попаснянский район вблизи Дебальцево) обстреливали из артиллерии и вчера ночью и сегодня утром. Информации о пострадавших нет.

В Трехизбенке продолжались боевые действия с применением стрелкового оружия и автоматических гранатометов.

В Станице Луганской опорные пункты украинских Вооруженных Сил ночью были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов. Огонь велся со стороны оккупированного боевиками берега Северского Донца. Никто из мирных жителей не пострадал.