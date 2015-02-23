В Мариуполе сожгли чучело Януковича
13:18, 23 февраля 2015Политика
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На Масленицу мариупольцы проводили зиму сжиганием чучела беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.
Активистов возмутило последнее интервью Януковича / 0629.com.ua
"Молодые люди в черных масках с помощью факелов сожгли чучело бывшего президента Украины, который год назад бежал в Россию", передает 0629.com.ua.
Также сообщается, что активисты были возмущены тем, что на днях Янукович появился в эфире многих российских СМИ, но вместо искреннего раскаяния перед народом, он заявил, что намерен возглавить протестное движение в Украине.
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"Витя, если ты считаешь, что можешь выйти из-за Вовыной юбки и приехать сюда, мы тебя ждем!" - сказали участники акции прежде чем сжечь чучело Януковича.
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