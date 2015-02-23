Сегодня утром боевики дважды обстреляли Попасную - Москаль

Об этом сообщается на сайте главы Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля.

"Сегодня утром дважды из минометов обстреляли Попасну - сначала в 4, а затем в 6 часов. Большинство мин взорвались в окрестностях города, где расположены опорные пункты украинских военных, не нанеся значительного ущерба. Одна из мин попала в распределительную систему водоканала, повредив ее (вода в Попасной есть за исключением микрорайона наиболее густонаселенного микрорайона ОРМ, где водопровод перебит предыдущими обстрелами)", - сказано в сообщении.

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Также Москаль отмечает, что подавляющее большинство территории, где вчера и сегодня продолжаются обстрелы, контролируется не так называемой ЛНР, а "казачками, которые именуют себя всевеликим войском донским". Эта группировка неоднократно заявляла, что не подписывала сделок в Минске и поэтому считает необязательным соблюдение "режима тишины".

Ранее председатель Луганской ОГА сообщал, что в Крымское начинают возвращаться мирные жители.