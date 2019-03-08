Украинская армия готова к наступательным операциям – командующий ООС

За оккупированные земли надо бороться, считает военный.

Украинские военные готовы к всем формам и способам ведения борьбы, а за оккупированные территории надо бороться.

Об этом в эфире политического ток-шоу "Право на власть" на канале 1+1 заявил командующий ООС Сергей Наев, пишет ТСН.

Во время программы ведущая спросила у генерал-лейтенанта, готова ли Украина к наступлению, чтобы вернуть оккупированные территории Донбасса.

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"ООС готовы к всем формам и способам ведения вооруженной борьбы. Я бы не был командующим, и мои подчиненные не были бы воинами Объединенных сил, если бы мы не были готовы к всех форм и способов, которые предусматривает вооруженная борьба в целом", - подчеркнул он.

Также Наев подчеркнул, что как военный человек считает, что за украинский народ "надо воевать и надо победить".

Как сообщалось ранее, контактная группа по Донбассу договорилась о режиме тишины от севера 8 Марта. Несмотря на это, украинская сторона не имеет больших надежд, что боевики будут его соблюдать.