Силы АТО в районе Широкино продолжают находиться под постоянным огнем боевиков

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук на Facebook.

«В составе артгруппы - 4 огневых подразделения (2 – ствольная артиллерия, 1 – РСЗО, 1 - САУ). Фиксировались попытки танковых подразделений противника атаковать позиции украинских войск в данном районе. Отмечается активность воздушной разведки противника (БПЛА)», - пишет Тымчук.

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Также, по его информации, украинские войска продолжают удерживать участок фронта вместе с плацдармом в районе Светлодарска и Луганское.

«Противник периодически ведет обстрелы позиций украинских войск в данном районе, однако основная часть формирований, участвовавших в боях за Дебальцево, отведены для доукомплектования», - сообщает Тымчук.