"Они вооружены до зубов": СМИ рассказали, что происходит в оккупированном Луганске (фото)
Командование российских оккупационных войск усиливает меры по предотвращению попадания в плен или перехода на сторону объединенных сил боевиков на Донбассе.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
"Под видом контроля мероприятий воспитательной работы в подразделения российских оккупационных войск прибывают специально созданные комиссии для выявления так называемых неблагонадежных лиц. В состав указанных комиссий привлекаются офицеры с военно-политической работы и представители ФСБ РФ", - отмечается в сообщении.
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По данным ГУР, основные усилия члены комиссий уделяют выявлению тех наемников, которые имеют родственников или поддерживают связи с гражданами на территории, подконтрольной Украине.
По информации источников LIGA.net, во временно оккупированном Луганске боевики усилили патрулирование улиц за последние дни.
"Кроме патрулей, еще появились машины с Беркутом. Они вооружены до зубов", - сказал местный житель Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.
Он уточнил, что после 18:00 улицы города практически пустеют. "Комендантский час действует также с 23:00 до 06:00", - уточнил Сергей.
Как сообщалось, на подконтрольную Украине территорию сбежал один из бывших главарей "ДНР" - бывший "глава ЦИК ДНР" Роман Лягин, который организовывал псевдореферендум 11 мая 2014 года.