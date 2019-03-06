"Они вооружены до зубов": СМИ рассказали, что происходит в оккупированном Луганске (фото)

Источники СМИ рассказали о том, что происходит на улицах захваченного гибридными войсками РФ Луганска.

Командование российских оккупационных войск усиливает меры по предотвращению попадания в плен или перехода на сторону объединенных сил боевиков на Донбассе.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Под видом контроля мероприятий воспитательной работы в подразделения российских оккупационных войск прибывают специально созданные комиссии для выявления так называемых неблагонадежных лиц. В состав указанных комиссий привлекаются офицеры с военно-политической работы и представители ФСБ РФ", - отмечается в сообщении.

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По данным ГУР, основные усилия члены комиссий уделяют выявлению тех наемников, которые имеют родственников или поддерживают связи с гражданами на территории, подконтрольной Украине.

По информации источников LIGA.net, во временно оккупированном Луганске боевики усилили патрулирование улиц за последние дни.

"Кроме патрулей, еще появились машины с Беркутом. Они вооружены до зубов", - сказал местный житель Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Он уточнил, что после 18:00 улицы города практически пустеют. "Комендантский час действует также с 23:00 до 06:00", - уточнил Сергей.

Как сообщалось, на подконтрольную Украине территорию сбежал один из бывших главарей "ДНР" - бывший "глава ЦИК ДНР" Роман Лягин, который организовывал псевдореферендум 11 мая 2014 года.