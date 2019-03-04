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"Такого за 5 лет еще не было": в сети показали пустые полки в магазине Донецка

10:44, 04 марта 2019
Война
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Так выглядят полки в "Амсторе" на бульваре "Шевченко" / Twitter

В сеть показали фотографии из супермаркета в Донецке, расположенном на бульваре Шевченко. По словам автора фото, полки в магазине заполнены всего на десять процентов.

Снимки разместил блогер "Хочу домой" на странице в Twitter.

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Фотографии, сделаны в донецком супермаркете «Амстор». «Такого за эти пять лет еще не было. Видимо, все?» - говорится в комментарии.

По словам автора, аналогичная ситуация наблюдается и в супермаркете "Амстор", расположенном возле цирка.

Как сообщал УНИАН, в сети показали цены на продукты на рынке в оккупированной Горловке.

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Теги: #Донецк#супермаркет