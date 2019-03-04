"Такого за 5 лет еще не было": в сети показали пустые полки в магазине Донецка
В сеть показали фотографии из супермаркета в Донецке, расположенном на бульваре Шевченко. По словам автора фото, полки в магазине заполнены всего на десять процентов.
Снимки разместил блогер "Хочу домой" на странице в Twitter.
Донецк— hochu _ domoy (@hochu_dodomu) March 4, 2019
СУПЕРмаркет "Амстор", б. Шевченко
Полки заполнены на 10%. Такого за эти пять лет еще не было.
Видимо, ВСЁ? pic.twitter.com/T1sA5LdoPh
Читайте такжеВ Донецке "на подвал" попал экс-"регионал" - любитель "русского мира"
Фотографии, сделаны в донецком супермаркете «Амстор». «Такого за эти пять лет еще не было. Видимо, все?» - говорится в комментарии.
По словам автора, аналогичная ситуация наблюдается и в супермаркете "Амстор", расположенном возле цирка.
Как сообщал УНИАН, в сети показали цены на продукты на рынке в оккупированной Горловке.