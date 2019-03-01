С начала года на Донбассе погибли двое гражданских, семеро ранены - СММ ОБСЕ

В феврале за две недели было зафиксировано более 15 тысяч 800 нарушений режима прекращения огня на востоке Украины.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что с начала этого года на Донбассе погибли двое гражданских лиц и семеро получили ранения.

Об этом говорится в отчете миссии за две недели, обнародованном сегодня на сайте ОБСЕ.

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"Двое гражданских погибли, еще один получил ранения, когда их автомобиль, пересекая линию соприкосновения вблизи Еленовки, подорвался на взрывном устройстве (вероятно, противотанковой мине) на мягком грунте посреди разделительной полосы. Таким образом, общее число жертв среди гражданского населения, начиная с 1 января 2019 года, составляет 2 погибших и 7 раненых", - говорится в отчете.

"За период с 10 по 24 февраля СММ зафиксировала более 15 тысяч 800 нарушений режима прекращения огня (если сравнивать с почти 10 тысячами 400 за предыдущий двухнедельный период), а также 80 единиц вооружения, размещенных с нарушением линий отвода (45 в районах, которые не контролируются правительством)", - говорится в отчете.

Как сообщал УНИАН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе назвала поиск мирного решения конфликта на Донбассе приоритетом работы ОБСЕ.