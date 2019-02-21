ВСУ высадили десант на Донбассе (видео)

Десантно-штурмовые подразделения в районе проведения операции Объединенных сил постоянно совершенствуют свою подготовку.

В районе проведения операции Объединенных сил 20 февраля воины-десантники выполнили парашютные прыжки днем и ночью.

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Упражнения учебных прыжков выполняли в полном снаряжении с оружием с вертолета Ми-8, говорится в сообщении пресс-центра ООС.

"Занятие прошло в рамках плана боевой подготовки и с целью повышения психологической устойчивости", – сообщила старший лейтенант Екатерина Чемес.

По плану подготовки воинской части, каждый десантник должен выполнить программу прыжков парашютным способом с различных высот.

Ранее в Украине на одном из полигонов Черниговской области состоялись масштабные танковые учения, во время которых войска при поддержке армейской авиации отрабатывали атаку передовых сил противника.