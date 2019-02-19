В Украине прошли масштабные танковые учения (фоторепортаж)

Во время тактических учений батальоны вели оборонительный бой с противником силами танковых и механизированных подразделений.

В Украине на одном из полигонов Черниговской области состоялись масштабные танковые учения, во время которых войска при поддержке армейской авиации отрабатывали атаку передовых сил противника.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook.

Отмечается, что военнослужащие одной из танковых бригад Вооруженных сил приняли участие в масштабных тактических учениях с боевой стрельбой, которые проходили на одном из полигонов в Черниговской области.

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«В определенное время войска начали выдвигаться из исходного района для наступления на рубеж для перехода в атаку. Действия танковых войск при развертывании поддерживала армейская авиация Сухопутных войск ВС Украины. На максимально возможной скорости подразделения прошли сложную пересеченную местность и начали атаку передовых сил противника», - говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ заметили, что на одном из этапов учения отрабатывались вопросы введения в бой резервов батальона и развертывания их в боевые порядки.

Кроме того, эвакуацию «подбитой» техники с поля боя проводили подразделения технического обеспечения. По приказу с командно-наблюдательного пункта для наращивания усилий в направлении главного удара был введен в бой второй эшелон.

Также после выполнения дальнейшего задания бригада перешла к обороне. Во время тактических учений батальоны вели оборонительный бой с противником силами танковых и механизированных подразделений.