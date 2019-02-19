"Работают прицельно и точно": перепуганный главарь "Пятнашки" признал превосходство сил ООС (видео)
12:21, 19 февраля 2019Война
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Террорист заявил, что артиллерийские точечные удары ВСУ "работают довольно-таки хорошо".
Боевик рассказал о профессионализме ВСУ / скриншот видео Анатолий Штефан
Главарь террористического формирования "Пятнашка", который действует на Донбассе, россиянин Андрей Кузин «Чур» признал профессионализм украинских военных в зоне проведения ООС.
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Видео с соответствующими словам Кузина обнародовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан. Он отметил, что это уже второй за неделю командир «ДНР», что признает превосходство ВСУ.
«Работают прицельно, точно. В принципе, как у военных это принято... Артиллерийские точечные удары работают довольно-таки хорошо», – сказал Кузин с подавленным выражением лица.
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