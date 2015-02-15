Боевики из "Градов" обстреляли Горское

Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети, «около 12.20, нарушая режим прекращения огня, незаконные вооруженные формирования из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» обстреляли окрестности населенного пункта Горское вблизи Бахмутской трассы».

Читайте такжеЧернухино и Троицкое остаются заблокированными

По данным пресс-центра АТО, потерь среди украинских военных в результате обстрела нет. Информация о разрушениях инфраструктуры уточняется.

Как сообщал УНИАН, с 00.00 15 февраля, согласно минским договоренностям от 12 февраля, в зоне АТО объявлен режим прекращения огня.