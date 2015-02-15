Логвиново осталось "нейтральной" территорией

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.

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По его данным, бой не принес убедительной победы ни одной из сторон, однако в итоге противник прекратил попытки штурмовать Логвиново, оставив данный населенный пункт "нейтральным".

Также Дмитрий Тымчук сообщил, что днем 14 февраля обходящая по периметру Дебальцево колонна тактической группы боевиков попала под удар украинской артиллерии. Уничтожен 1 танк и 2 КамАЗа. После обстрела колонна продолжила движение (всего до 25 единиц техники шло "разорванным" порядком, из них 5 танков) – подбитый танк и остатки автотранспорта были брошены.